Коментуючи в етері 24 Каналу операцію НАБУ і САП, яка отримала назву "Форест Гамп", виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк наголосила, що застави вносилися не лише за Галущенка, а й за кількох інших топпосадовців. Вона висловила сподівання, що НАБУ також перевіряло джерело походження коштів на ці застави, включно із заставою за Єрмака.

Справа НАБУ і САП: легалізація 150 мільйонів та розширення "Мідаса"

Справа навколо "Мідаса", як зазначила виконавча директорка Центру протидії корупції, дедалі розширюється. 19 серпня Зеленський підписав указ про звільнення з посади заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Тобто стає зрозуміло, кому могла бути оголошена підозра.

Щодо справи Ірини Мудрої скажу так: від миті вчинення злочину, а це червень 2026 року, до отримання підозри минуло 2 місяці, може, 3. НАБУ і САП значно покращили свої показники. Топпосадовці, які вчиняють злочини, покривають велику корупцію і здійснюють легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, намагаються один одного врятувати від НАБУ і САП, повинні усвідомлювати, що покарання буде дуже скоро,

– підкреслила Каленюк.

Вона продовжила, що Мудра, видається, була долучена до відмивання грошей і давала незаконні вказівки керівництву державного банку, а той їх виконував. Це серйозна стаття – 209, частина 3. Виконавча директорка ЦПК наголосила, що в межах цієї статті можна сісти за ґрати на кілька років.

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Дар'я Каленюк констатувала, що кадровий резерв у влади вичерпаний. Власне, це, з її слів, і говорить Ірина Мудра на прослуховці НАБУ. Водночас НАБУ має свій кадровий резерв, звідти вийшли люди, які очолили митницю, БЕБ.

А Ірина Мудра комусь жаліється, що в них уже немає кадрового резерву, кого просувати на важливі конкурси й посади в правоохоронних органах. Цікаво вона говорить на цій прослуховці, що конкурс у САП триває, а треба мати своїх кандидатів від влади, які подадуться на нього,

– озвучила Каленюк.

Бо якщо подасться Клименко і виграє конкурс, то, як прозвучало на прослуховці, їм всім буде кепсько від цього. Це, як зауважила Каленюк, характеризує логіку ухвалення рішень у системі влади Зеленського. Вона переконана, що Ірина Мудра не могла вчиняти такі дії, якби не було чіткої вказівки від президента. Вона також сумнівається, що керівник ОПУ Кирило Буданов міг не знати про такі дії.

"Мідас" розширюється і веде до головної посади в країні – до президента Володимира Олександровича Зеленського. Якщо він не знав, як Галущенко і Міндіч розкрадали на Енергоатомі, то після реалізації НАБУ він точно мав би обуритися, змінити систему управління державою, повиганяти менеджерів-корупціонерів і призначити на посади людей доброчесних і професійних. Але Зеленський зробив протилежне: повиганяв залишки таких людей, а далі розставив на топові посади лояльних, тобто перетасував картову колоду, не змінюючи карт. У нього вже не вистачає карт, кого ставити на які посади,

– зазначила Каленюк.

Чому ситуація не змінюється і залишається такою складною? Відповідь на це запитання, як наголосила виконавча директорка ЦПК, лежить десь у будиночку в "Династії". Вона нагадала, він будувався у цьому кооперативі Чернишовим для самого Чернишова, для Тимура Міндіча, для Германа Галущенка і "якогось Вови".

Вона підсумувала, що НАБУ не може здійснювати розслідування щодо президента, бо в нього є відповідний імунітет. Але, як наголосила Каленюк, чинний лідер країни повинен нести політичну відповідальність за свої дії. І якщо є підозри, кому належить цей будиночок, то на них треба відповідати.