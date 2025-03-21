Новые детали операции ГУР в Крыму: дрон зафиксировал момент уклонения от удара "Панцирь-С1"

ГУР уже несколько дней подряд атакует российскую технику в Крыму. Разведчики показали видео, на котором дрону удалось избежать удара из комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Эпическое видео с операции ГУР в Крыму

Так, благодаря операции ГУР в Крыму было поражено целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС), пусковую установку С-300СВ, командные пункты РЛС, а еще – 3 комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.

Дрон воинов спецподразделения ГУР МО Украины "Ргумагу", которые принимали участие в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический кадр избежания ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1",

– рассказали в ГУР.

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Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отмечает, что цель операции ГУР в Крыму понятна: прежде всего уменьшать потенциал оккупантов, который ими используется.