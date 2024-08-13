Блестящая операция: Черник объяснил, почему рейд на Курщину оказался таким успешным

ВСУ проводят блестящую операцию в Курской области на территории России. Главным теперь будет закрепиться на этом плацдарме.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в сводке для 24 Канала рассказал, что операция на Курщине – это беспрецедентное явление в ходе этой войны.

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Операция на Курщине

Черник отметил, что главной задачей на Курщине теперь должна быть стабилизация плацдарма. Не надо двигаться условно до Москвы. Надо закрепиться на этих позициях. Россияне в группировке "Север" имеют примерно 75 тысяч личного состава, и они будут делать все, чтобы блокировать и выбивать ВСУ.

Это переход к маневровой стабильной и очень мощной обороне, и держать этот плацдарм как можно дольше. Обороняться всегда легче, чем наступать. Почему эта операция успешна? Потому что она внезапная. Враг не ожидал, что нечто подобное может произойти,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Расширение плацдарма на Белгородщине

По словам военного эксперта, расширение плацдарма на Белгородщине вполне возможно. Война – это путь обмана. Через подобные операции растет давление на Россию. На болотах уже вой на полную и истерики. ВСУ создают это давление и такие настроения.

"Если ВСУ образуют на территории России еще одну зону давления, и россияне по-настоящему в еще одной области почувствуют, что такое война, это только улучшит наши позиции в стратегическом процессе, что приведет к завершению боевых действий", – подчеркнул Черник.