Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Напомним, что указ об увольнении Смирнова с должности губернатора российский диктатор Владимир Путин подписал только 5 декабря.

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Кого Путин сделал козлом отпущения за провал в Курской области

Диктатор подписал указ об отставке Смирнова "по собственному желанию" и назначил исполняющим обязанности губернатора Курской области председателя комитета Госдумы России по информационной политике Александра Хинштейна. Во время назначения Путин отметил важность "урегулирования кризиса" в Курской области.

Как отмечает ISW, соответствующее назначение Хинштейна произошло после нескольких недель протестов жителей Курской области, которые требуют государственную помощь на жилье и на фоне несостоятельности российских захватчиков полностью оттеснить украинские силы из этого региона.

Аналитики напоминают, что Путин назначил Смирнова исполняющим обязанности главы в мае 2024 года, прежде чем жители Курской области официально избрали его губернатором в сентябре 2024 года. Таким образом на посту последний пробыл лишь 205 дней, 80 из которых он работал как избранный глава области.

Вероятно, Кремль воздержался от замены Смирнова во время выборов в сентябре 2024 года, чтобы уменьшить общественное влияние украинского вторжения в Курскую область,

– говорится в отчете.

В то же время ряд российских чиновников, по данным Института изучения войны, в частности Песков и Володин, причиной отставки Смирнова называли его игнорирование потребностей жителей Курской области и отсутствие поддержки в вопросах жилья для них. По их мнению, Хинштейн исправит эти проблемы.

"Путин заменил Смирнова на Хинштейна, чтобы выглядеть заинтересованным в решении социальных вопросов в Курской области и подавлению местных протестов, одновременно отвлекая внимание от неспособности России отразить украинское вторжение", – предполагают аналитики.

К слову, по словам российских журналистов, замену Смирнову власти начали искать еще в начале ноября, но кандидатуру Хинштейна согласовали только 5 декабря. На встрече с ним Путин заявил, что его опыт, в частности как советника директора Росгвардии в 2016 – 2018 годах, делает его хорошим кандидатом.