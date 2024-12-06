Сырский назвал главную задачу Сил обороны на Курском направлении

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Александр Сырский назвал главную задачу наших защитников на этом направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

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Какая главная задача ВСУ на Курщине

Главком поработал в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении. Рассказал, что работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя, продолжается практически круглосуточно.

Сырский работал в бригадах, которые ведут бои на Курщине / Фото из фейсбука Главнокомандующего

Генерал подчеркнул, украинские защитники эффективно и системно уничтожают врага, который наступает и преобладает силами.

Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств,

– отметил Александр Сырский.

Добавил, решению, в частности, этих вопросов была посвящена его работа. Генерал отметил, что гордится героизмом и стойкостью наших воинов, которые делают все для победы над российскими оккупантами. Сырский поблагодарил наших защитников и защитниц.