Вооруженные Силы Украины на севере Харьковской области провели операцию "Медвежий капкан" и освободили 14 сел и около 200 квадратных километров. Защитники срезали выступ противника у Ольховатки, не допустив попытки России окружить украинские подразделения.

Подробности контрнаступления рассказали в BBC News Украина.

Хитрый маневр и ловушка для россиян

Российское командование пыталось провести собственное наступление под названием "Медвежий угол". Оккупанты стремились соединить фланги у поселка Приколотное и окружить около 2 тысяч украинских военных. Однако Силы обороны не допустили этого.

Как рассказали журналисты, в начале осени главнокомандующий Михаил Драпатый направил на этот участок дополнительные силы, определив ударным ядром 475-й отдельный штурмовой полк "CODE 9.2". К операции также привлекли бойцов 120-го отдельного разведывательного полка.

Участник операции, командир 475-го штурмового полка, подполковник Александр Настенко "Флинт" рассказал, что противник пытался выдвинуться вперед, тогда украинские военные решили не атаковать их в лоб, а обойти с флангов.

Для отвлечения внимания два украинских танка зашли в село Ольховатка и открыли огонь прямой наводкой по вражеским укрытиям. Командование россиян восприняло это как направление главного удара и бросило туда подкрепление, которое бойцы ВСУ разгромили ударами дронов.

В течение трех недель, до 10 октября, нам удалось запереть это окружение противника,

– подчеркнул командир полка.

Глубокая изоляция и новейшие технологии

Чтобы враг не смог перебросить подкрепление через границу, защитники применили дистанционное минирование путей в глубь территории России до 30 километров с помощью БпЛА.

Поскольку терминалы Starlink в России не работают, по словам Флинта, военные построили специальную меш-сеть с ретрансляторами.

В контратаках участвовали тяжелые бронемашины "Брэдли" и танки, защиту которых с воздуха обеспечивали бомберы "Вампир" и дроны-перехватчики.

Кроме того, как говорится в материале, украинские бойцы 475 ОШП провели семь успешных воздушных эвакуаций раненых с помощью больших коптеров через несколько недель.

Центр "Фаланга" и искусственный интеллект

Операцию планировали с участием центра мультидоменных операций "Фаланга", созданного на базе 475 и 1 штурмовых полков, рассказал Настенко. Отмечается, что весной это подразделение уже координировало "логистический локдаун" Крыма, когда удары по мостам на перешейке парализовали обеспечение вражеских войск на Юге.

Сейчас специалисты разрабатывают одноименную систему искусственного интеллекта.

Она должна самостоятельно, без привлечения человека, анализировать огромные объемы разведывательной информации и давать свои рекомендации по проведению боевых операций,

– говорится в материале.

По имеющимся данным, программа будет автоматически анализировать видео с дронов, перехвата и метеоданных, а ее первые практические испытания могут начаться уже в декабре.