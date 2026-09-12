Не только ночью, но и днем: что нужно, чтобы "освободить" российское небо от гражданской авиации

Украина, вероятно, планирует закрыть российское воздушное пространство для гражданской авиации, в частности над московским авиационным узлом. Это должно было произойти в рамках операции M&M's, которая предусматривала, что в воздушное пространство России ежесуточно будут запускать рой автономных дронов с искусственным интеллектом.

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко сообщил 24 Каналу, что Силы обороны работают в ночное время, и в среднем от десяти до четырнадцати аэродромов объявляют план "Ковер", то есть запрет на полеты. Но этого все равно недостаточно.

Может ли Украина провести такую операцию?

Следует понимать, что ночью традиционно мало авиаперелетов. Задача сейчас амбициозная – расширить время суток, когда план "Ковер" актуален, чтобы это приводило к отмене рейсов и серьезным задержкам.

Сегодня речь идет преимущественно о трех-четырех авиакомпаниях. Одна из них уже приостановила полеты. Есть также перевозчики из ОАЭ и Турции.

Если мы этого добьемся, то российские элиты не смогут нормально летать, ведь эти авиакомпании – их связь с внешним миром. Во-вторых, авиационная отрасль России – это 21 миллиард долларов за 2025 год и первую половину 2026 года. Зачем им оставлять возможность использовать эти деньги для финансирования войны?

– подчеркнул военный.

Он добавил, что нужно довести "Аэрофлот" до банкротства и максимально заблокировать небо, создавать проблемы в военно-транспортной и гражданской логистике.

"Над этим уже работают. Есть решение о противодействии баллистическим ударам путем перенасыщения воздушного пространства в отдельных регионах. Враг не сразу адаптировался. Поэтому я отношусь к этому положительно", – добавил Александр Мусиенко.

Подробности операции M&M's: смотрите видео

Нужно больше средств, но если посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, то речь идет еще и о перенасыщении, давлении на вражескую систему ПВО и ее истощении.

Идея заключается в том, чтобы дроны, не обязательно с боевой частью, постоянно находились в воздушном пространстве России, чтобы операция "Ковер" продолжалась бесконечно. В идеале – чтобы авиаперелеты были полностью отменены. Разумеется, речь идет не обо всей России, а о ключевых регионах, прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге. Именно там все завязано.

"Я считаю, что это нужно реализовать. У нас нет другого пути. Есть два подхода: либо сказать, что это невозможно, либо искать решение, проявлять креативность, думать и в конце концов найти его. Украинский пример борьбы – это второй вариант. Иначе мы бы не продержались так долго", – подытожил Александр Мусиенко.