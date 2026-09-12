Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що Сили оборони працюють у нічний час, і в середньому від десяти до чотирнадцяти аеродромів оголошують план "Ковер", тобто заборону польотів. Але цього все одно недостатньо.

Чи може Україна здійснити таку операцію?

Варто розуміти, що вночі традиційно мало авіаперельотів. Завдання зараз амбітне – розширити час доби, коли план "Ковер" актуальний, щоб це призводило до скасування рейсів і серйозних затримок.

Сьогодні мовиться переважно про три-чотири авіакомпанії. Одна з них уже призупинила польоти. Є також перевізники з ОАЕ і Туреччини.

Якщо ми цього досягнемо, то російські еліти не зможуть нормально літати, бо ці авіакомпанії – це їхній зв’язок із зовнішнім світом. Друге — авіаційна галузь Росії – це 21 мільярд доларів за 2025 і першу половину 2026 року. Навіщо їм залишати можливості ці гроші використовувати на фінансування війни?

– наголосив військовий.

Він додав, що потрібно довести до банкрутства "Аерофлот" і максимально блокувати небо, створювати проблеми у військово-транспортній і цивільній логістиці.

"Над цим уже працюють. Є рішення щодо протидії балістичним ударам шляхом перенасичення повітряного простору в окремих регіонах. Ворог не одразу адаптувався. Тому я ставлюся до цього позитивно", – додав Олександр Мусієнко.

Деталі операції M&M's: дивіться відео

Потрібно більше засобів, але якщо подивитись на ситуацію з іншого погляду, то мовиться ще й про перенасичення, тиск на ворожу систему ППО та її виснаження.

Ідея полягає в тому, щоб дрони, не обов’язково з бойовою частиною, постійно перебували в повітряному просторі Росії, щоб операція "Ковер" тривала нескінченно. В ідеалі, щоб авіаперельоти скасувалися повністю. Звісно, мовиться не про всю Росію, а про ключові регіони, насамперед Москву і Санкт-Петербург. Саме там усе зав’язано.

"Я ставлюся до того, що це треба реалізувати. У нас немає іншого шляху. Є два підходи: або сказати, що це неможливо, або шукати рішення, креативити, думати і зрештою знайти його. Український приклад боротьби – це другий варіант. Інакше ми б не протрималися так довго", – підсумував Олександр Мусієнко.