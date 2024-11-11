Россияне штурмуют каждые 10 – 15 минут: в ОТГ "Северск" рассказали о ситуации на Курщине

В Курской области против ВСУ воюет почти 50 тысяч российских и северокорейских военных. Сейчас их тактика - постоянные штурмы украинских позиций мелкими группами.

Интервал между атаками – 10 – 15 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-тактической группировки "Северск" полковника Вадима Мысника в эфире Общественного.

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Россияне пытаются выбить ВСУ из Курской области

По словам Мысника, сейчас на Курщине находятся подразделения "разного сорта, различной комплектации".

"В основном основные подразделения – это бригады морской пехоты: 155 Тихоокеанского флота и 810 Черноморского флота, десантная дивизия, подразделения батальона спецназначения, штурмовые батальоны, мотопехотные. Но они комплектуют и докидывают сюда "мясо" для своих штурмов", – рассказал он.

Представитель ОТГ "Северск" также рассказал, что сейчас целью у россиян – выбить ВСУ из региона. Именно поэтому они, несмотря на свои большие потери, чрезвычайно интенсивно ведут штурмы.

Тактика у них здесь не меняется: они не оставляют попыток сначала за счет техники, а затем, когда мы выбиваем технику, то мелкими группами пехоты продолжать штурмовые действия. Мы фиксируем, что бывает 10 – 15 минут интервал между тем, как штурмовые группы выдвигаются. Но мы их тут же уничтожаем,

– сообщил Вадим Мысник.