Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" во время телемарафона. Она отметила, что враг регулярно проводит разведку, передает 24 канал.

Читайте также Не только "Торнадо" и вертолет: что известно о потерях российского гарнизона на Змеином

Врага изрядно раздражает флаг Украины на Змеином

Она отметила, что флаг Украины на острове Змеиный действительно находится. Но еще не развевается. Так сказать, ожидает в свое время. Впрочем, одной только этой информации достаточно, чтобы изрядно донимать оккупантов.

Конечно, враг на эту новость также обратил внимание (о флаге на острове Змеиный – 24 канала). Они пытались узнать, как это он там стоит. Пытались совершить авиаоблеты. Наверное, и удар нанести хотели. Но все же их останавливает та сила, которая применима,

– подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что 30 июня все украинцы могли порадоваться очередному достижению ВСУ. Наши военные выбили из острова Змеиный врага, изрядно его уничтожив.

Операция по освобождению Змеиного прошла успешно

Как рассказали тогда в ОК "Юг", по врагу на острове змеиный избивали украинские ракетные, а также артиллерийские подразделения. Вследствие этого у оккупантов не осталось никакого выбора. Им пришлось покинуть захваченную территорию, чтобы спасти собственную жизнь. Отметим, что тогда на Змеином раздавались взрывы, а также виднелся дым от пожаров.

Вскоре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал на видео, как ВСУ выбивали врага со Змеиного. Он также поблагодарил всех причастных к освобождению острова. Также он похвалил конструкторов и разработчиков украинской самоходной гаубицы "Богдана". Она, по его словам, сыграла немаловажную роль в выполнении этой операции.

Тем временем в России решили хоть как-то оправдать свое ничтожество. В Кремле подчеркнули, что оккупантов не выбили, а они сами осуществили "жест доброй воли". Мол, отошли, чтобы начать разблокировку украинских портов. Но ничего, конечно, они не разблокировали.

В то же время, спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что теперь можно говорить, что область полностью освобождена от оккупантов. Позже он добавил, что российские военные держат свой флот на расстоянии примерно 100 километров, ведь опасается продолжать нести потери. Добавим, что в настоящее время в акватории Черного моря находится 5 вражеских ракетоносителей. Речь идет о 3 надводных, а также двух подводных. Все они оснащены ракетами типа "Калибр".

Достойно внимания – Маляр рассказала, что оккупанты планировали котел в Лисичанске: смотрите видео