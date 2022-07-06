Про це під час телемарафону розповіла керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" під час телемарафону. Вона зауважила, що ворог регулярно проводить розвідку, передає 24 каналу.

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Ворога неабияк дратує прапор України на Зміїному

Вона зазначила, що прапор України на острові Зміїний дійсно перебуває. Але ще не майорить. Так би мовити, очікує свого часу. Втім, самої лише цієї інформації достатньо, щоб неабияк дошкуляти окупантам.

Звісно, ворог на цю новину також звернув увагу (про прапор на острові Зміїний – 24 канал). Вони намагались розвідати, як це він там стоїть. Намагались здійснити авіаобльоти. Мабуть, й удару завдати хотіли. Але все ж їх зупиняє та сила, яка може бути застосована,

– підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що 30 червня усі українці могли потішитись черговому здобутку ЗСУ. Наші військові вибили з острова Зміїний ворога, добряче його понищивши.

Операція зі звільнення Зміїного пройшла успішно

Як розповіли тоді в ОК "Південь", по ворогові на острові зміїний били українські ракетні, а також артилерійські підрозділи. Внаслідок цього в окупантів не залишилось жодного вибору. Їм довелось покинути захоплену територію, щоб врятувати власні життя. Зауважимо, що тоді на Зміїному лунали вибухи, а також виднівся дим від пожеж.

Невдовзі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео, як ЗСУ вибивали ворога зі Зміїного. Він також подякував усім причетним до звільнення острова. Також він похвалив конструкторів і розробників української самохідної гаубиці "Богдана". Вона, за його словами, відіграла важливу роль у виконанні цієї операції.

Тим часом у Росії вирішили бодай якось виправдати свою нікчемність. У Кремлі підкреслили, що окупантів не вибили, а вони самі здійснили "жест доброї волі". Мовляв, відійшли, щоб почати розблокування українських портів. Але нічого, ясна річ, вони не розблоковували.

Водночас речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук підкреслив, що тепер можна говорити, що область повністю звільнена від окупантів. Пізніше він додав, що російські військові тримають свій флот на відстані приблизно 100 кілометрів, адже побоюється продовжувати зазнавати втрат. Додамо, що наразі в акваторії Чорного моря перебуває 5 ворожих ракетоносіїв. Мовиться про 3 надводні, а також два підводні. Усі вони оснащені ракетами типу "Калібр".

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