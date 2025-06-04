Некоторые борта, которые находились на атакованных авиабазах, были нерабочими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Medium.

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Количество подтвержденных потерь может возрасти

Издание пишет, что спутниковые снимки и тщательное изучение данных украинских беспилотников свидетельствуют о том, что россияне потеряли 14 бортов: 11 бомбардировщиков и еще 3 транспортных и радиолокационных самолетов.

Радиолокационные самолеты, возможно, были нелетающими экземплярами, которые россияне хранили как источники запасных частей,

– отмечают там.

В общем пока известно, что враг потерял не менее 15% своих бомбардировщиков и самолетов с радиолокационной системой. Конечно, дополнительные снимки позже смогут показать большее количество подтвержденных авиационных потерь России.

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"Но даже 14 списанных самолетов, 11 из которых – бомбардировщики, будут иметь глубокое влияние на российские ударные операции. Это потому, что российский бомбардировочный флот, который якобы насчитывал 118 самолетов Ту-22М, Ту-95 и Ту-160 до воскресных налетов, пытался удерживать самолеты в воздухе", – отмечают в издании.

Там также добавили, что теперь россиянам станет еще труднее создавать или ремонтировать новые бомбардировщики.

Уничтоженные самолеты на российских аэродромах / Спутниковые снимки Maxar

К слову, в Defense Express также отмечали на том, что атака на российскую авиацию 1 июня может уменьшить ракетные обстрелы Украины на некоторое время. Там уверены, что операция "Паутина" была настолько качественно спланирована, что скорее всего поражены были только самолеты в летном состоянии, которые осуществляли ракетные обстрелы Украины.