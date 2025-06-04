Деякі борти, які перебували на атакованих авіабазах, були неробочими. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Medium.

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Кількість підтверджених втрат може зрости

Видання пише, що супутникові знімки та ретельне вивчення даних українських безпілотників свідчать про те, що росіяни втратили 14 бортів: 11 бомбардувальників та ще 3 транспортних та радіолокаційних літаків.

Радіолокаційні літаки, можливо, були нелітаючими екземплярами, які росіяни зберігали як джерела запасних частин,

– зазначають там.

Загалом наразі відомо, що ворог втратив щонайменше 15% своїх бомбардувальників та літаків з радіолокаційною системою. Звісно, додаткові знімки пізніше зможуть показати більшу кількість підтверджених авіаційних втрат Росії.

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"Але навіть 14 списаних літаків, 11 з яких – бомбардувальники, матимуть глибокий вплив на російські ударні операції. Це тому, що російський бомбардувальний флот, який нібито налічував 118 літаків Ту-22М, Ту-95 та Ту-160 до недільних нальотів, намагався утримувати літаки в повітрі", – зауважують у виданні.

Там також додали, що тепер росіянам стане ще важче створювати чи ремонтувати нові бомбардувальники.

Знищені літаки на російських аеродромах / Супутникові знімки Maxar

До слова, у Defense Express також зауважували на тому, що атака на російську авіацію 1 червня може зменшити ракетні обстріли України на деякий час. Там впевнені, що операція "Павутина" була настільки якісно спланована, що найімовірніше уражено було лише літаки у льотному стані, які здійснювали ракетні обстріли України.