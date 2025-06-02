Везли "модульные домики": в России допросили водителей фур, из которых осуществлялась атака

Грузовики перевозили "каркасные дома", но на самом деле стали мобильными пусковыми платформами. Российские следователи допросили водителей фур, с которых запускались беспилотники спецоперации СБУ "Паутина".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Операция "Паутина" поразила мир: как на феерическое уничтожение авиации России реагируют за рубежом

Дроны из фур атаковали военные объекты в России

Пропагандистские ресурсы сообщили, что водители четырех фур, из которых происходили атаки дронами в рамках спецоперации СБУ "Паутина", предоставили следствию одинаковые показания. Все машины принадлежали 37-летнему Артему. По предварительным данным, он якобы уроженец Украины. Он передавал заказы на "доставку каркасных домов" в разные регионы России. Однако во время стоянок с фур начинали взлетать беспилотники.

Следствие допросило водителей грузовиков

Один из водителей, 55-летний Александр из Челябинска, рассказал, что получал указания где и когда останавливаться по телефону от неизвестного лица. Его маршрут завершился на заправке "Роснефть" возле военного аэродрома в Мурманской области. Оттуда и начали взлетать дроны.

Похожую схему описал и 61-летний Андрей, который доставлял те же "модульные дома" в Иркутскую область. Дроны взлетели во время его остановки возле одного из кафе в Усолье-Сибирском.

В Рязанской области водитель Сергей заявил, что у его грузовика во время движения сорвало крышу, и с него начали слетать беспилотники.

Еще одна атака произошла по аэродрому в Иваново с фуры, которая принадлежала одному и тому же человеку.

Российские следователи уже открыли уголовное дело по статье "Теракт". Они пытаются установить местонахождение владельца всех четырех грузовиков, который может быть непосредственно связан с организацией атак.

К слову, в воскресенье, 1 июня, беспилотники атаковали ряд крупнейших авиабаз в России, а также места размещения стратегической авиации врага. Оккупанты жалуются, что атаку совершили дроны, которые вылетели из различных транспортных средств, в частности грузовиков. В общем, известно об уничтожении или повреждении более 40 самолетов страны-агрессора.