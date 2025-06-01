Российские СМИ пытались представить удар Украины как подрыв ядерной стабильности, – ISW

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию "Паутина" на территории врага, поразив сразу несколько аэродромов. Российские государственные СМИ и военкоры пытались представить атаку как подрывающую ядерную стабильность страны.

Причиной называют нацеленность ударов против "стратегического ядерного потенциала России". Об этом говорится в отчете ISW за 1 июня, передает 24 Канал.

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Пропагандисты призвали применить ядерное оружие

В Институте изучения войны обратили внимание на публикацию одного из московских государственных СМИ. Оно распространило заявления российского политолога Сергея Маркова о том, что украинские удары являются основанием для применения ядерного оружия в соответствии с доктриной страны-агрессора.

Подобные призывы прозвучали и от многих вражеских "военкоров", в том числе и связанных с Кремлем.

Россия пыталась использовать ядерную риторику на протяжении всей войны, чтобы повлиять на Запад с целью ограничения помощи Украине или ограничения способности Украины развивать свой собственный ударный потенциал,

– отметили в ISW.

Напомним, в ноябре 2024 года Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину после американского разрешения на дальнобойные удары Украины по России. Однако аналитики Института изучения войны до сих пор убеждены, что внесенные изменения не являются существенными, а применение ядерного оружия – маловероятно.

К слову, 1 июня пропагандисты писали о срочном совещании в Кремле "в связи с массированной атакой ВСУ". На нем якобы обсуждали возможное применение системы "Орешник".