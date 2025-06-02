Дроны СБУ поразили десяток самолетов стратегической авиации России. Как отметил 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, на восстановление все бортов понадобятся годы.

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В чем секрет успеха операции

Россия понесла колоссальные потери. На восстановление может потребоваться не менее 10 лет и очень много средств. Более того, говорится о самолетах, которые производили после распада СССР. Их собирали из готовых корпусов, а дальше только пытались модернизировать. С 1991 года россияне так и не смогли самостоятельно изготовить корпус такого самолета.

Однозначно эта успешная операция уже вошла в учебники истории, как и в целом наш опыт российско-украинской войны. Ведь Украина достаточно дешевыми методами уничтожает технику, которая стоит даже не миллионы, а миллиарды долларов. Использование этих технологий, мобильной связи, настолько филигранное выполнение – все это пик мастерства.

Относительно успешности операции, то здесь есть несколько факторов. Первый и самый главный – это то, что ограниченный круг людей о ней знали. Это Президент Украины Владимир Зеленский, глава Службы безопасности Василий Малюк и команда, которая непосредственно участвовала в операции,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Ни одна иностранная страна или иностранная спецслужба не была об этом предупреждена. А если какую-то информацию предоставляли, то, скорее всего, буквально за несколько минут до начала атаки.

Только по официальным данным поражено 34% российской стратегической авиации. Но здесь есть очень важный нюанс – эта техника достаточно устаревшая, ей 50 – 70 лет. Мы видим, что чем больше самолетов летает, тем больше проблем появляется у россиян. Борта все труднее обслуживать.

Основные самолеты враг перебросил за 4,5 тысяч километров от Украины – в Иркутскую область. Но даже это им не помогло. После этой атаки изменится парадигма войны. Россия будет вынуждена признать, какие возможности, технологии, а главное политическую волю имеет Украина. Тогда выдвигать условия или озвучивать ультиматумы станет значительно труднее.

Я думаю, что наши спецслужбы это точно не последняя акция и мы в дальнейшем будем постепенно уничтожать потенциал врага,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Все украинцы 1 июня могли увидеть, насколько эффективны FPV-дроны. Поэтому Украинский центр безопасности и сотрудничества приглашает присоединиться к большому сбору на 10 миллионов гривен.

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Напомним, под атакой дронов 1 июня находились несколько областей России и 4 аэродрома стратегической авиации. Впоследствии стало известно, что к операции "Паутина" готовились более, чем год. Дроны вылетали из грузовиков и наносили поражения.