Дрони СБУ уразили десяток літаків стратегічної авіації Росії. Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, на відновлення усі бортів знадобляться роки.

До теми Уражено понад 40 російських літаків: все, що відомо про масштабну спецоперацію СБУ

В чому секрет успіху операції

Росія зазнала колосальних втрат. На відновлення може знадобитися щонайменше 10 років і дуже багато коштів. Ба більше, мовиться про літаки, які виробляли після розпаду СРСР. Їх збирали з готових корпусів, а далі лише намагалися модернізувати. З 1991 року росіяни так і не змогли самотужки виготовити корпус такого літака.

Однозначно ця успішна операція вже увійшла в підручники історії, як і загалом наш досвід російсько-української війни. Адже Україна досить дешевими методами знищує техніку, яка вартує навіть не мільйони, а мільярди доларів. Використання цих технологій, мобільного зв'язку, настільки філігранне виконання – все це пік майстерності.

Щодо успішності операції, то тут є декілька факторів. Перший і найголовніший – це те, що обмежене коло людей про неї знали. Це Президент України Володимир Зеленський, голова Служби безпеки Василь Малюк і команда, яка безпосередньо брала участь в операції,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Жодна іноземна країна чи іноземна спецслужба не була про це попереджена. А якщо якусь інформацію надавали, то, скоріш за все, буквально за кілька хвилин до початку атаки.

Лише за офіційними даними уражено 34% російської стратегічної авіації. Але тут є дуже важливий нюанс – ця техніка досить застаріла, їй 50 – 70 років. Ми бачимо, що чим більше літаків літає, тим більше проблем з'являється у росіян. Борти дедалі важче обслуговувати.

Основні літаки ворог перекинув за 4,5 тисячі кілометрів від України – до Іркутської області. Але навіть це їм не допомогло. Після цієї атаки зміниться парадигма війни. Росія буде змушена визнати, які можливості, технології, а головне політичну волю має Україна. Тоді висувати умови чи озвучувати ультиматуми стане значно важче.

Я думаю, що наші спецслужби це точно не остання акція і ми надалі будемо поступово знищувати потенціал ворога,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Всі українці 1 червня могли побачити, наскільки ефективні FPV-дрони. Тому Український центр безпеки та співпраці запрошує приєднатися до великого збору на 10 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, під атакою дронів 1 червня перебували кілька областей Росії та 4 аеродроми стратегічної авіації. Згодом стало відомо, що до операції "Павутина" готувалися більше, ніж рік. Дрони вилітати з вантажівок та завдавали ураження.