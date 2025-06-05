Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что операция "Паутина" демонстрирует – Россию можно масштабно атаковать на ее территории. В Кремле этого боятся.

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Кто знал об операции "Паутина"

Как отметил Подоляк, Украине важно было уничтожить носители крылатых ракет, с помощью которых Россия постоянно убивает гражданских. То, что это уменьшает ядерный потенциал врага – дополнительный бонус.

Такой удар по аэродромам наносит разрушительные последствия для репутации России и репутации самого Путина. Украина демонстрирует, что нас нельзя заставлять идти на наглые кремлевские ультиматумы, которые отнюдь не прекратят войну.

Эта операция меняет акценты. Первое – Россию можно масштабно атаковать на ее территории и достигать суперрезультата. Второе – Украина едва ли не единственная в мире умеет это делать. Третье – война может быть закончена только через принуждение и страх России. Принуждение – давление на экономику. Страх – удары такого типа,

– сказал Подоляк.

Организовать такую масштабную спецоперацию было чрезвычайно сложно. И президент Владимир Зеленский – единственный среди мировых лидеров, кто точно в деталях знал за это все. Другие вряд ли близко знали детали или то, что Украина готовит такую спецоперацию.

Добавим, в рамках спецоперации "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет на нескольких аэродромах. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и тому подобное. Часть из этих самолетов безвозвратно уничтожена, другие – будут годами отстраиваться.