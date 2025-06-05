"Покрышки не помогли": Игнат прокомментировал провал России в защите самолетов

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию "Паутина", во время которой нанесла удар по российской авиации. Маскировка в виде покрышек и нарисованных самолетов не спасла врага от дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Как россияне пытались защитить самолеты

Юрий Игнат заявил, что операция "Паутина" стала беспрецедентной в истории.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, ранее Украина радовалась даже единичному уничтожению вражеских самолетов А-50, или Ту-22. Теперь же, в рамках операции "Паутина", удалось повредить и уничтожить сразу целую группу вражеских бомбардировщиков.

Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов – все из этого собственно уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь,

– отметил Игнат.

Он пояснил, что такие средства могут в определенной степени защитить самолет только от обломков, чтобы уменьшить повреждения.

Самолеты – это не какие-то бронированные цели. Корпус самолета состоит из дюралюминия, он легко прошивается обломками даже небольшого взрывного устройства. Поэтому все уже с тех покрышек посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут про авиацию. Они тоже уже успели потроллить, что вроде бы ни покрышки не спасли, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов,

– рассказал представитель Воздушных сил.

Напомним, во время операции "Паутина" была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора. По данным СБУ, общие потери авиации противника составили 41 единицу, а ориентировочная стоимость пораженной техники – более 7 миллиардов долларов.