Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заметив, что 40% всех компонентов шли из Украины. Поэтому сделать что-то новое – невозможно.

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Почему восстановить самолеты не удастся

Более того, россияне не имеют такого уровня технологий. Сейчас используют совсем другие системы моделирования, наведения и сопровождения, программы для нанесения ударов. Боевая часть, видеонаблюдение также нуждаются в новейших средствах, которых нет у России.

Базовые части когда-то изготавливали в СССР. Компоненты высокого уровня – в Германии, Великобритании, Франции, США, Японии. Зная характеристики этих самолетов, их нельзя будет повторить,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Контрабандный путь не сработает для изготовления интеллектуального фона этих самолетов. Можно рассчитывать, что Украина обесценила даже не 34%, а 40% авиационного парка врага. Ведь большое количество судов уже находятся в ремонте. Компонентов для них нет.

Эта проблема создает преимущества для Украины. Также она позволяет надеяться, что удары ракетами по мирному населению уменьшатся. Кроме этого может существенно помочь уничтожение пусковых установок на территории России.

Напомним, операцию "Паутина" провели 1 июня 2025 года. Тогда удалось атаковать 41 судно на четырех российских аэродромах. Спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения самолетов.