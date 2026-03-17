Украинская "Паутина" поразила НАТО: что именно изменило подход Альянса к обороне

Украинская операция "Паутина", во время которой дроны атаковали российские авиабазы, стала сигналом для всего мира. Западные военные признали, что даже самые современные армии остаются уязвимыми к дешевым беспилотникам.

Теперь украинский опыт активно изучают и пытаются перенять. Об этом пишет Business Insider.

Смотрите также Аналог операции "Паутина": военные разобрали удары по России, в частности по заводу "Искандеров"

Что показала "Паутина" НАТО?

Украинская спецоперация "Паутина", проведена в 2025 году, привлекла внимание ведущих западных военных аналитиков. она продемонстрировала серьезные уязвимости даже в хорошо оснащенных армиях НАТО.

Речь идет о масштабной атаке беспилотников на российские авиабазы, в частности "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая". В результате операции было повреждено или уничтожено более 40 самолетов стратегической авиации России, а убытки оцениваются примерно в 7 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают: главный урок этой операции заключается в изменении правил войны. Относительно дешевые дроны могут эффективно уничтожать чрезвычайно дорогую технику, включая стратегические бомбардировщики.

Именно это, по словам экспертов, заставляет западные армии пересматривать свои подходы к обороне. Традиционные системы противовоздушной защиты не всегда способны противодействовать небольшим дронам, которые могут проникать на территорию баз и наносить точечные удары.

В США уже активно внедряют изменения. Военные расширяют программы подготовки операторов беспилотников и планируют закупку сотен тысяч дронов в ближайшие годы. Эксперты также предупреждают, что такие технологии могут представлять угрозу не только для военных объектов, но и для критической инфраструктуры, включая энергетику и транспорт.

Что известно об операции СБУ "Паутина"?