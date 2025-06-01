1 июня, 21:40
Операция "Паутина": Зеленский сказал, сколько дронов по России было запущено
Президент Украины раскрыл количество БпЛА, задействованных для операции "Паутина" на территории России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.
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Сколько дронов использовала Украина для атаки по России 1 июня
Зеленский также назвал процент поражения вражеской авиации.
В операции было использовано 117 дронов, работало соответствующее количество операторов дронов. Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования,
– заявил президент.