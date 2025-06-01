Операция "Паутина": Зеленский сказал, сколько дронов по России было запущено

Президент Украины раскрыл количество БпЛА, задействованных для операции "Паутина" на территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского.

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Зеленский также назвал процент поражения вражеской авиации.

В операции было использовано 117 дронов, работало соответствующее количество операторов дронов. Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования,

– заявил президент.