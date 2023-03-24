Надеюсь, что будет дипломатия, но мы готовы освобождать Крым, – офицер ВСУ
Коллаборанты и ставленники Кремля пытаются вывозить свои семьи и имущество из оккупированного Крыма. Все потому, что они боятся начала операции украинских сил по освобождению полуострова.
Офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна Вооруженных Сил Украины Тарас Березовец в стриме 24 Канала ответил на вопрос о том, каким может быть сценарий освобождения украинского Крыма.
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Каким будет освобождение Крыма
Собеседник отмечает, что все будет зависеть от стратегии, которую Генеральный штаб и политическое руководство государства изберут на момент начала деоккупации Крыма. Ведь сейчас трудно спрогнозировать, какими будут условия того времени.
Если мы говорим о ситуации на этот год, то вероятнее всего, это будет военная операция по освобождению полуострова,
– подчеркнул Тарас Березовец.
Однако, отмечает он, если говорить о более длительной перспективе, то это уже может означать существенное ослабление кремлевского режима, может произойти после смерти Путина. В таких условиях серьезных боестолкновений на территории полуострова может и не быть.
Стрим с Тарасом Березовцем: смотрите видео
Сложная география Крыма
Военный также отметил, что реализовать операцию по взятию Крыма очень тяжело. Ведь полуостров имеет очень узкий перешеек с материком, а со всех других сторон окружен морем.
Очень тяжело проводить там наступательную операцию, если не провести, например, десантную операцию. Кстати, именно поэтому оккупанты в последние месяцы активно занимаются укреплением западного побережья.
– объясняет офицер ВСУ.
Кроме того, ставленник Кремля Сергей Аксенов поручил проверить состояние бомбоубежищ. Так что оккупанты достаточно высоко оценивают вероятность боевых действий на территории полуострова.
"Мы не знаем, в каких условиях это будет происходить. Надеемся, что это будет благодаря дипломатическим усилиям. Но украинская армия, безусловно, готова провести операцию по освобождению оккупированных территорий", – заявил Тарас Березовец.
Оккупация Крыма
- Украинский полуостров, представленный Автономной Республикой Крым и городом Севастополь, оккупирован с февраля 2014 года.
- Российские войска начали процесс оккупации еще во время событий Революции достоинства и активизировали ее после победы украинской революции и свержения режима Януковича. Уже в марте Россия аннексировала полуостров. Впрочем, аннексию практически никто в мире не признал легитимной.
- С тех пор в Украине много говорили о путях деоккупации полуострова. В основном говорилось исключительно о дипломатическом пути. Впрочем, все изменило полномасштабное вторжение России 24 февраля 2022 года.