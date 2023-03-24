Офіцер 1 бригади спецпризначення імені Івана Богуна Збройних Сил України Тарас Березовець у стрімі 24 Каналу відповів на питання про те, яким може бути сценарій звільнення українського Криму.

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Яким буде звільнення Криму

Співрозмовник наголошує, що все залежатиме від стратегії, яку Генеральний штаб і політичне керівництво держави оберуть на момент початку деокупації Криму. Адже нині важко спрогнозувати, якими будуть умови на той час.

Якщо ми говоримо про ситуацію на цей рік, то найімовірніше, це буде військова операція зі звільнення півострова,

– наголосив Тарас Березовець.

Натомість, відзначає він, якщо говорити про більш тривалу перспективу, то це вже може означати суттєве послаблення кремлівського режиму, може відбутися після смерті Путіна. У таких умовах серйозних боєзіткнень на території півострова може й не бути.

Стрім з Тарасом Березовцем: дивіться відео

Складна географія Криму

Військовий також зауважив, що реалізувати операцію з взяття Криму надзвичайно важко. Адже півострів має надзвичайно вузький перешийок з материком, а з усіх інших сторін оточений морем.

Дуже важко проводити там наступальну операцію, якщо не провести, наприклад, десантну операцію. До речі, саме тому окупанти в останні місяці активно займаються укріпленням західного узбережжя,

– пояснює офіцер ЗСУ.

Крім того, ставленик Кремля Сєргєй Аксьонов доручив перевірити стан бомбосховищ. Отже окупанти доволі високо оцінюють імовірність бойових дій на території півострова.

"Ми не знаємо, в яких умовах це буде відбуватися. Сподіваємося, що це буде завдяки дипломатичним зусиллям. Але українська армія, безперечно, готова провести операцію зі звільнення окупованих територій", – заявив Тарас Березовець.

Окупація Криму