Операция под чужим флагом, – Джонсон об обстреле детсада на Донбассе

Борис Джонсон заявил, что обстрел детсада в Станице Луганской – это операция под чужим флагом. Россия хочет дискредитировать Украину.

Премьер-министр Великобритании Джонсон подчеркнул: его страна готова ввести жесткие санкции против России. Это произойдет, если страна-агрессор вторгнется в Украину.

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Сегодня обстреляли детский сад. Мы знаем – это была операция под чужим флагом, направленная на дискредитацию украинцев и призвана создать повод, ложную провокацию для вторжения России,

– подчеркнул Джонсон.

Премьер-министр предполагает, что в ближайшие дни ситуация может осложниться. В то же время у России еще есть время отступить. Тогда можно будет избежать катастрофы для целого мира.

Боррель выступил с заявлением

Жозеп Боррель – высокопоставленный представитель Евросоюза – также отреагировал на циничные действия оккупантов. Он заявил, что ЕС решительно осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской.

Боррель подчеркнул: события 17 февраля являются явным нарушением режима прекращения огня и минских договоренностей.

"ЕС призывает к немедленному прекращению эскалации насилия, которое продолжается и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность", – подчеркнул Боррель.

Обстрелы на Донбассе: главное

Утром 17 февраля российские наемники обстреляли Станицу Луганскую. Снаряд попал в местный детсад. Там находились 20 детей и 18 работников. Пострадали 3 человека.

Под вражескими обстрелами оказались и жилые кварталы и лицей Врубовки. В учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.

Кроме того, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Обстрел повредил здание депо и один тепловоз.

Боевики также обстреливают жилые дома.

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