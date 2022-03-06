"Операция" Путина безусловно закончится для его режима неудачей, – Зубов
Мужество ВСУ и мотивированность наших граждан в войне с Россией – очень впечатляет людей, которые с этим сталкиваются, в том числе и военных. Это поспособствует тому, что война не закончится победой Путина.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. Он отметил, что пока не знает, когда и как именно это произойдет.
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Путин потерпит поражение
"Путин сказал, что они доведут "операцию" до конца. Я могу сказать, что победоносно она доведена до конца не будет. "Операция" безусловно закончится для его режима неудачей", – заметил Зубов.
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