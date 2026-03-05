Разговор с Путиным будет другой: республиканец ответил, как после Ирана будет действовать Трамп по России

Западные СМИ указывают, что большинство американцев не поддерживает удары по Ирану. Лидер США не планирует вводить наземные войска в Тегеран, а нынешнюю военную операцию заинтересован провести как можно быстрее, чтобы оперативно достичь результата и минимизировать потери США. Ведь от этого зависит его рейтинг среди избирателей.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил член Республиканской партии Борис Пинкус, подчеркнув, что все-таки нельзя исключать, что если эта операция с воздуха затянется во времени, то придется вводить на территорию Ирана войска.

Операция США в Иране: какой видит для себя победу Трамп?

Сегодня, по мнению члена Республиканской партии, становится очевидным, что Дональд Трамп, начав совместно с Израилем 28 февраля военную операцию против Ирана, не свернет со своего пути. Его цель – выйти из этой войны с победой. Она для него кроется в свержении иранского политического режима.

Этот режим у власти 47 лет! Именно столько времени этот режим пьет кровь у американцев. Вспомните Бейрут, 1983 год, сколько десятков американцев погибло. Сколько было атак осуществлено иранским режимом против дипломатов США по всему миру и он продолжает это делать,

– подчеркнул Пинкус.

Как отметил член Республиканской партии, без этого политического режима Путин не был бы таким сильным. Ему именно Тегеран поставлял дроны-камикадзе "Шахеды" и свои ракеты. Пинкус прогнозирует, что Трамп войдет в историю как выдающийся президент, даже обойдя своего предшественника Рональда Рейгана, если ему удастся уничтожить этот режим.

Заметьте! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" отметил, что российский диктатор потерял влияние на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Центральной Азии. В России становится все меньше возможности образовывать союзы. Он убежден, что события в Сирии, Венесуэле и сейчас в Иране обострили паранойю у Путина. Его негативные настроения могут распространиться на кремлевский круг лиц, поэтому он не исключает, что в дальнейшем могут произойти в окружении Путина аресты или самоубийства.

Аналогия с Россией: чего ожидать теперь Путину?

Член Республиканской партии объяснил, что Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана сейчас, потому что увидел, что переговоры с этой страной (по ядерной программе) слишком затянулись. Американский президент осознал, что его обманывают и ему лопнуло терпение. В этой ситуации Пинкус привел аналогию с Россией.

Это такая же "канва" как с Путиным. Пусть только Трамп быстрее завершит дела с Ираном, тогда подходы с Путиным будут другими. Сегодня переговоры с Россией нам нужны только по одной причине – военнопленные, их надо освободить, а также вывезенных детей,

– подчеркнул Пинкус.

Он убежден, что сегодняшние события в Иране полностью перевернут видение Трампа в отношении России. Много открывается информации о ее роли в Иране. Говорится не только о поставках проектов для создания ядерного оружия, но и военных объектов. Член Республиканской партии прогнозирует, что американскому лидеру на многие вещи еще придется открыть глаза.

"Трамп никогда не сдаст Украину. Моя уверенность основана на информации от его окружения. Надо давать ему оценку согласно его поступкам, а не словам. Сегодня поступают отдельные виды вооружения, о которых не разглашается. Наша задача – заставить Трампа отправлять его в Украину массово", – подытожил Пинкус.

Чем ситуация в Иране угрожает Путину?