Лукашенко боится: на какие странные шаги он пошел после ликвидации Хаменеи

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко был шокирован событиями на Ближнем Востоке. Он находится в стрессе из-за ликвидации иранского аятоллы Али Хаменеи.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко озвучил 24 Каналу мнение, что Лукашенко не знал, как отреагировать на гибель Али Хаменеи. Одна из причин – он боится США.

"Первая реакция Лукашенко – это шок. Он попал в ступор после того, как узнал, что была осуществлена ракетная атака Израилем и США по Ирану, по резиденции Хаменеи, где, кроме него, были уничтожены еще 38 человек из высшего руководства Ирана. Он действительно находится в травматическом психологическом стрессе", – сказал он.

Чего боится Лукашенко?

Павел Латушко отметил, что сначала Лукашенко ждал, каким образом отреагирует Путин, ведь не может выступить первым. Затем белорусский диктатор опубликовал заявление, что это циничное нападение. В то же время там не были упомянуты ни США, ни Израиль.

Также Лукашенко очень боялся США, с которыми у него есть определенные коммуникации. Впоследствии КГБ положили на его стол записку. Там они дали анализ информационных нарративов в адрес самопровозглашенного лидера из-за того, что он молчит и не поддерживает Али Хаменеи, с которыми у него были хорошие отношения.

Поэтому Лукашенко дает поручение пригласить в свою резиденцию посла Ирана. Это исключительная ситуация, когда так называемый "президент" приглашает к себе посла другого государства. Однако в последнее время диктатор делает это часто, потому что к нему никто не приезжает: ни президенты, ни премьеры.

Он зовет посла Ирана. Под этим эмоциональным давлением, по выводам анализа КГБ, этой справки, которую он прочитал, он принимает решение сказать, что это было циничное нападение. Но в то же время он очень интересно говорит, что "со стороны Израиля при поддержке США". Все равно он боится и ставит Штаты на второе место,

– подчеркнул заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

