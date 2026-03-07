Втягивают как можно больше стран: как Иран надеется завершить конфликт с США

Иран атакует все больше стран. Тегеран считает, что чем больше стран они вовлекут в подобную войну, тем больше давления будет на США.

Политолог Вадим Денисенко озвучил 24 Каналу мнение, что таким образом иранский режим пытается не допустить наземную операцию Штатов. Ведь тогда в Иране начнутся хаотические процессы.

Какая ключевая задача Ирана?

Вадим Денисенко отметил, что иранский режим очень боится наземной операции. Если США решатся на нее, то нынешнее руководство Ирана может потерять все.

Ключевая задача Ирана на сегодня – привлечь максимальное количество стран, сделать проблему для максимального количества стран в мире. Для того, чтобы эти страны давили на США, чтобы не допустить наземной операции,

– объяснил политолог.

В частности, иранские дроны залетели в азербайджанский аэропорт в Нахичевани. В Иране проживает большая часть населения, которое является этническими азербайджанцами.

Интересно, что за день до атаки на Азербайджан, 4 марта, президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "и многих мирных жителей". Уже на следующий день иранские дроны залетели в аэропорт в Нахичевани.

Атаки Ирана на другие страны: последние новости