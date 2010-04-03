Таинственный остров и уничтожение российского подполковника: резонансная операция ССО на Херсонщине

Ноябрь 2022 года. Силы обороны освободили Херсон и правобережную часть области. Тогда наши воины начали делать первые попытки форсирования Днепра, чтобы установить контроль над заболоченными островами.

Весной 2023 года активные действия на этом направлении только усилились. Однако подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС затормозил их. Но Силы обороны от своих замыслов не отказались, поэтому уже через 2 месяца появились сообщения о создании нескольких плацдармов на левом берегу Херсонщины, один из которых был возле села Казачьи Лагеря.

Когда-то в этом селе на берегу реки Конка жили около 4 тысяч человек, однако все изменилось после российского вторжения. Из-за своей географической позиции населенный пункт играл важную роль в контроле над логистическими маршрутами между оккупированными территориями юга страны.

Именно там Силы специальных операций провели уникальную операцию, в результате которой захватили огромное количество трофеев: секретные российские документы со списками, картами и паролями. И сейчас впервые ССО приоткрывают завесу таинственности и делятся деталями этой операции. Как это было – читайте в материале 24 Канала.

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Предпосылки и цель создания плацдарма

8 августа 2023 года украинские подразделения на нескольких скоростных катерах десантировались в районе Казачьих Лагерей и Крынков. Российские войска контролировали эту территорию еще с 2022 года и создали значительную систему укреплений, но в результате молниеносной атаки удалось выбить российский батальон с береговых позиций и закрепиться на занятых территориях. Важную роль в этом сыграли подразделения Сил специальных операций, которые эффективно действовали малыми группами, проводили разведку и координировали артиллерийские удары.

В дальнейшем на этом участке спецназовцы при поддержке артиллерийских и минометных подразделений, а также беспилотников провели ряд успешных десантных операций, создав плацдарм на левом берегу. Это позволило оказывать постоянное давление на российскую группировку "Днепр", которая насчитывала около 80 батальонных тактических групп.

Основной стратегической целью операций было создание условий для перерезания ключевых логистических артерий противника. Главным объектом считалась трасса Алешки – Новая Каховка, которая простирается в нескольких километрах от побережья и является важной для переброски подкреплений и поставки боеприпасов российским войскам. На востоке она переходит в трассу М-14, которая ведет на Мелитополь.

Перекрытие этой дороги значительно усложнило бы маневры оккупантов на Херсонщине и ограничило их возможности в обороне. В то же время действия в этом регионе выполняли не только тактическую, но и стратегическую роль: заставляли Россию время от времени перебрасывать войска из Запорожской области, ослабляя другие участки фронта.

Важность островов в логистике и паника оккупантов

Если на Востоке украинские военные бьются за каждую посадку, то на Херсонщине – за каждое болото, часть плавней и клочки островов. Таких на Днепре немало, и они играют очень важную роль в логистике. По словам бойцов, владение ими на этом участке фронта означает буквально все – обзорность и контроль над рекой, место для закрепления, локация для хранения провизии, пункт для эвакуации раненых и тому подобное.

Операция, о которой рассказал разведчик 144-го центра ССО, младший сержант с псевдонимом "Чех", состоялась в конце сентября – начале октября 2023 года на одном из таких островов возле села Казачьи Лагеря.

Справка. "Чех" – киевлянин, в 2014 году пошел в АТО добровольцем, после демобилизации учился в Академии внутренних дел, работал в полиции особого назначения, в охране объектов, с началом полномасштабного вторжения пристал в ряды Сил специальных операций, участник боевых действий на Херсонщине и Донетчине.

Острова, которые раньше были первой линией обороны на левом берегу, по сути, превратились в буферную зону, где россияне под давлением украинских разведывательных групп и артиллерии, которая работала с высот правого берега, начали терять позиции одну за другой. Эта зона уперлась в границы нескольких населенных пунктов Херсонщины, среди которых были и Казачьи Лагеря.



Где происходила операция ССО / Инфографика 5-го рекрутингового центра ССО

Вторая линия обороны, глубиной до 15 километров, обычно создается для того, чтобы маневрировать и в определенной степени истощать противника и так далее. Впрочем, у оккупантов подобных планов и близко не было.

Они ничего не могли сделать с этой буферной зоной, кроме как обстреливать ее из минометов и градов, постоянно сбрасывать на нее КАБы. За одну ночь было 15 штук! Впрочем, согласитесь, это же неэффективно. Одно дело, когда знаешь, что на плацдарме есть скопление подразделений, артиллерии, танков; другое дело – когда там, к примеру, десяток спецназовцев держат какой-то участок, а потом оттуда исчезают, меняют позицию или возвращаются на правый берег. И кто знает, есть ли они там еще или уже их нет. Противник, постоянно находясь в информационном вакууме, поэтому и паниковал – регулярно отправлял свои отряды в неизвестность,

– вспоминает "Чех".

Уничтожение командира штурмовиков и трофеи в схронах

Бойцы Сил специальных операций получили в последних числах сентября 2023 года задание: десантироваться с правого берега на остров, разведать обстановку в районе вражеских позиций "Рубин", после чего оттянуться к проливу, который тянется от озера до Днепра, окопаться и не позволить врагу прорваться "большой воде". В то же время через этот плацдарм наша морская пехота должна была заходить в район Крынков", – рассказывает "Чех".

Обычно в том районе воины ССО работали группами по 7 – 8 бойцов: четверо шли в разведку, остальные – прикрывали. Действовали по следующей схеме: находили вражеский секрет, наводили артиллерию и работали, ребята после того зачищали. Часто бывало, россияне отступали, бросали оружие, которое потом подбирали наши бойцы.

"Впрочем, на этот раз пошла усиленная группа – из 14 бойцов. После тщательно проведенной аэроразведки подошли к "Рубину", который оказался брошенным врагом, тихо сняли растяжки, взорвали "озеемки" (ОЗМ-72 – осколочная заградительная мина – 24 Канал), осуществили все необходимые мероприятия и вернулись на свою патрульную базу – "Акация". Это было 3 октября. А на следующее утро произошло непредсказуемое...

Погода была довольно прохладной, дождь, донимал порывистый ветер. Листья с деревьев уже опали, маскироваться в секретах было не так просто. Да еще и местность тут проклятая – болотная, предательская. Лишнее движение в сторону – и ты в ловушке. Примерно в семь утра на наши позиции неожиданно вышел вражеский отряд. Наши ребята быстро сориентировались и работали четко: взорвали заградительные "клейморы" (американские противопехотные мины направленного поражения – 24 Канал) и накрыли врага шквалом огня, пустив в ход весь свой арсенал – автоматы М4А1 и пулеметы Minimi, ручные гранатометы М320. От неожиданности враг растерялся".





М4А1 и M302 / Инфографики 5-го рекрутингового центра ССО

Во время огневого контакта были уничтожены двое россиян, среди которых – командир отряда, подполковник. Он получил смертельное ранение в голову. Остальные сбежали. Когда бой стих, группа начала прочесывать территорию и нашли схроны. В частности, альпинистский рюкзак, где обнаружили кучу важных документов: списки всего личного состава, позывные, номера жетонов, карты с маршрутами, данные позиций, пароли.

Весь этот клад командование отдало потом в контрразведку. А еще мы захватили амуницию, оружие, патроны. Операция оказалась весьма урожайной. Так что, собрав трофеи, двинулись к руслу, которое должны были удерживать,

– говорит "Чех".



Трофеи, добытые во время операции / Фото 5-го рекрутингового центра ССО

Из сообщения сайта potery.net от 9 октября: "Командир батальона 26-го полка (в/ч 12267) 70-й мотострелковой дивизии 40-го армейского корпуса Игорь Мешков погиб под селом Казачьи Лагери Херсонской области Украины". В то же время россияне в своих соцсетях подтвердили, что Мешков, бывший командир батальона "БАРС-12", был убит в ходе стрелкового боя, когда возглавляемый им штурмовой отряд пытался отбить захваченные позиции.

Об этом свидетельствуют кадры с телом офицера, опубликованные некоторыми украинскими Telegram-каналами. Также было отмечено, что его гибель стала значимым событием, поскольку украинским военным удалось захватить важные документы – списки, средства связи и пароли. Это событие деморализовало российские войска и заставило их усилить меры в районе Казачьих Лагерей. В то же время украинские подразделения продолжали расширять плацдарм, удерживая позиции, несмотря на массированные контратаки врага.

В проливе накрыли девять лодок с орками

"За рекой Конка в Казачьих Лагерях россияне обустроили свои позиции прямо на огородах и в домах фермеров, – продолжает "Чех". – Более того, организовали сетку траншей и потайных ходов, чтобы оперативно передвигаться между зданиями. Впрочем, тогда мы туда не пошли, организовали доразведку...

В свою очередь мы контролировали пролив до ротации, нейтрализуя любые вражеские действия. Была история: наш дрон вел их лодку, скорректировал огонь минометчиков, и те с 82-миллиметровой накрыли его прямым попаданием – семь орков пошли на корм рыбам. Все это произошло на наших глазах – как раз держали на острове круговую оборону, организовав ее на наблюдательных пунктах в тройках с обзором на 360 градусов. Так вот, таких лодок, набитых орками, в том проливе за пребывание нашей группы накрыли девять штук! Пощипали мы тогда их хорошенько,

– говорит "Чех".

В конце октября 2023 года российское руководство изменило подход в действиях на Херсонщине. Новым командующим группировкой на этом направлении стал генерал Михаил Теплинский, который получил задание ликвидировать украинские плацдармы. Однако реальные возможности россиян в этом регионе оставались ограниченными из-за их нехватки ресурсов и постоянных маневров ВСУ.

Без преувеличения, события возле Казачьих Лагерей стали важным этапом в общем контексте противостояния на этом направлении, демонстрируя эффективность украинской армии и Сил специальных операций в частности в ведении сложных боевых действий и использовании современных тактик войны.

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