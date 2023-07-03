Вражеские позиции зачищаем, оккупанты сопротивляются, – Гуменюк о ситуации на Антоновском мосту

Украинские военные на утро 3 июля зачищают вражеские позиции на Антоновском мосту. Однако враг упорно возвращается назад.

Россияне имитируют бурную деятельность

О ситуации на Антоновском мосту в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом сообщает 24 Канал.

Важно За неделю на Юге и Востоке Силы обороны освободили почти 40 квадратных километров, – Маляр

Враг с удивительным упрямством возвращается на позиции и пытается развернуть их снова. Оккупантам нужно выполнить приказ и сымитировать бурную деятельность, которую не могут продемонстрировать на Запорожском и Восточном направлении,

– объяснила Гуменюк.

Зачистка территории происходит контрбатарейным способом.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", вражеские войска даже пытаются нарастить количество обстрелов. За минувшие сутки, 2 июля, в световой день было почти 50 обстрелов, а ночью – около 40. Также россияне снова начали применять авиацию, в частности, они направляли управляемые авиабомбы на Херсон.

Между минобороны России и "военкорами" возник конфликт

Ситуация на Антоновском мосту даже спровоцировала конфликт между российским министерством обороны и так называемыми военкорами, сообщает американский Институт изучения войны. Все потому, что "военкоры" отрицали "победную" версию событий, которую описало минобороны. Так называемые журналисты отметили, что ситуация на Антоновском мосту не такая радостная для россиян, а бои до сих пор продолжаются.

Так что минобороны обвинило "военкоров" в том, что они якобы распространяют ложную информацию.