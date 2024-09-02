Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштенй, отметив, что оружие поступает так медленно, как и раньше. К тому же Украина пока получила небольшую часть из 60 миллиардов долларов, за которые проголосовал Конгресс еще весной 2024 года.

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Чего до сих пор боятся в США

Украина получает очень мало, даже учитывая то, что Дональд Трамп может стать следующим президентом США. Тогда неизвестно, что будет с помощью. Несмотря на это, наше государство очень положительно будут принимать в Вашингтоне.

Все с вами будут обниматься и говорить, что Америка будет с Украиной до конца. Но проблема в том, что никто до сих пор не озвучил, а что такое этот "конец",

– отметил Уриэль Эпштенй.

После событий на Курщине, украинских дронов в Москве стало абсолютно понятно, что не существует никаких "красных линий", о которых когда-то говорил Владимир Путин.

"Однако даже после этого не заметно никаких изменений в отношении США к России. Американская стратегия не изменилась", – добавил Уриэль Эпштенй.

Сегодняшняя администрация делает очень мало. Более того, они останавливают Украину от ударов по российским нефтяным заводам, потому что боятся, что вырастет цена на глобальном рынке. Но это наоборот может снизить цены, потому что Россия будет вынуждена перерабатывать нефть за рубежом.