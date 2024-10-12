Западные СМИ накануне также писали, что Курская группировка ВСУ якобы попала в засаду. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что известные мировые издания часто преувеличивают ход войны на территории Украины, поэтому слово "засада", по его мнению, слишком громкое.

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Должна быть подтвержденная информация

Петр Черник подчеркнул, что обострение ситуации на Курском направлении, однозначно, есть, однако надо дождаться подтвержденной информации, которую со временем обнародуют в DeepState.

Если мы увидим прорыв на 15 – 20 километров (в Курской области – 24 Канал), тогда будем бить тревогу, но сейчас этого нет. И самое главное, для нас настоящим источником проверенной информации остается наш Генштаб,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что надо следить только за тем, что говорят официальные лица.

Обратите внимание! Российские войска усилили контратаки в Курской области 10 – 11 октября, пытаясь вытеснить украинские силы до наступления плохих погодных условий, которые усложнят маневры. Аналитики ISW отмечают, что Россия пытается использовать сухую погоду, опасаясь, что украинские войска смогут укрепить позиции с наступлением сезона дождей. Для этого Россия перебросила около 50 тысяч военных, что, вероятно, ослабило ее позиции на других направлениях.

Недавно также появилась информация, что Силам обороны на Курщине удалось нанести россиянам значительные потери в военной технике.

Это отличная новость, однако стоит дождаться подробной информации. Если это 2 – 3 танка и 2 – 3 бронированные машины, то это хорошо, но под словом "значительные" лично я представляю механизированную роту. А это более 10 единиц техники,

– отметил Петр Черник.