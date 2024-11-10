Украинские официальные лица считают, что контрнаступление России в Курской области начнется в ближайшие дни. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Войска КНДР примут участие в операции

В США сообщили, что российские военные собрали 50 000 солдат. В частности, туда также входят военные КНДР. Они готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области России.

В США оценили, что Россия смогла накопить войска в Курской области без вывода личного состава с Востока Украины, который является главной целью агрессорки.

Российские военные в Курской области наносят ракетные и артиллерийские удары, однако они не начали масштабного наступления, однако этого ожидают уже в ближайшие дни.

Сейчас северокорейцы тренируются с российскими силами в крайней западной части Курска.

Как избрание Трампа повлияет на ситуацию

Российско-северокорейское наступление готовится, поскольку новоизбранный президент Дональд Трамп, который заявлял о том, что планирует быстро кончить войну, снова станет президентом США. Сам Трамп не уточнял, как хочет урегулировать конфликт в Украине, однако вице-президент Джей Ди Вэнс очертил план, который позволит России сохранить захваченную ею территорию в Украине.

Представители Армии Соединенных Штатов стали оценивать перспективы Украины более пессимистично, ведь Россия имеет продвижение на Востоке. В то же время там отметили, что наше государство не может решить проблему нехватки войск.

Байден поддерживал Украину, побуждая Конгресс одобрить миллиарды долларов помощи и добиваясь, чтобы военные и разведывательные службы США оказали критическую помощь Киеву в войне.

Роль войск КНДР

Западные и украинские официальные лица говорят, что прибытие северокорейских сил является серьезной эскалацией после более двух лет войны.

КНДР отправила в Россию примерно 10 тысяч своих военных. Они оснащены Москвой и будут воевать на ее стороне.

Украинские официальные лица заявили, что Москва поставляла северокорейским силам пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракеты и реактивные гранатометы.

По словам американских чиновников, Россия обучает северокорейцев артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и, что важно, расчистке траншей. Такой подход свидетельствует о том, что хотя бы часть этих военных будет привлечена к атакам на позиции Украины.

Украинский чиновник рассказал, что силы Северной Кореи были разделены на две группы, штурмовое подразделение и подразделение поддержки, которые помогут обеспечить безопасность на территории, отвоеванной у украинских сил.

Военные КНДР не имеют боевого опыта, хотя армия этой страны довольно большая.

Американские официальные лица считают, что украинские войска будет трудно вытеснить, поэтому россиян и северокорейцев ожидают колоссальные потери. Американские и британские военные аналитики оценивают текущее количество погибших и раненых российских военных в среднем более 1200 в день.

Неизвестно, насколько эффективными будут войска КНДР

Северокорейцы будут воевать как легкая пехота, без бронетехники. А нынешняя украинская тактика артиллерийского огня и атак беспилотников оказалась сокрушительной для незащищенных российских войск.

В случае успеха Россия может не остановиться на своей границе, а попытаться отбросить украинские силы дальше. По словам чиновников обороны США, неясно, позволит ли правительство Северной Кореи своим войскам проводить длительные операции в Украине, или они предназначены только для контрнаступления на Курщине.

Кроме этого, непонятно, насколько эффективными будут северокорейцы, учитывая отсутствие у них опыта наземных боевых действий.

Джордж Баррос, аналитик из Института изучения войны, сказал, что несмотря на неопытность, северокорейские силы хорошо организованы.

Чего КНДР хочет от России

Чиновники США считают, что в обмен на поставку войск Северная Корея рассчитывает получить от России ракетные технологии, а также дипломатическую поддержку. В то же время, вероятно. КНДР хочет, иметь военных с боевым опытом.

Неизвестно, будет ли Северная Корея присылать еще военных. Представители обороны США заявили, что не знают, пришлет ли Северная Корея дополнительные подкрепления. Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что представители украинской разведки предполагали, что Северная Корея может прислать до 100 000 военных.