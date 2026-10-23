Операция в Олешках: Россия объявила "режим тишины" на Херсонском направлении

Россия и Украина договорились о прекращении боевых действий в Херсонской области для эвакуации жителей Олешек. Страна-агрессор подтвердила прекращение огня в области на время проведения операции.

Временное перемирие в области начнётся в ночь на 27 октября. Об этом сообщило российское министерство обороны.

Что известно о прекращении огня в Херсонской области?

Начальник Генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора Валерий Герасимов подтвердил прекращение огня в оккупированных Олешках с целью проведения гуманитарной операции.

Вооруженные Силы России прекращают огонь на херсонском направлении и вводят "режим тишины" с 04:00 утра по московскому времени(03:00 по киевскому времени – 24 Канал) 27 октября 2026 года,

– сообщило военное ведомство России.

Они добавили, что для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов в области организуют проведение инженерной разведки и обеспечат безопасное передвижение гуманитарной колонны в Олешки.

Ранее стало известно, что Киев и Москва договорились временно прекратить боевые действия в Олешках для доставки гуманитарной помощи и подготовки эвакуации мирных жителей. Договоренности удалось достичь благодаря усилиям Мелании Трамп.