Операція в Олешках: Росія оголосила "режим тиші" на Херсонському напрямку

Тимчасове перемир'я в області розпочнеться в ніч проти 27 жовтня. Про це повідомило російське міністерство оборони.

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Що відомо про зупинку вогню на Херсонщині?

Начальник Генерального штабу збройних сил країни-агресорки Валерій Герасимов підтвердив припинення вогню в окупованих Олешках з метою проведення гуманітарної операції.

Збройні Сили Росії припиняють вогонь на херсонському напрямку та запроваджують "режим тиші" з 04:00 ранку за московським часом (03:00 за київським часом – 24 Канал) 27 жовтня 2026 року– повідомило військові відомство Росії.

Вони додали, що для забезпечення безпеки людей та доставки соціально важливих вантажів в області організують проведення інженерної розвідки та забезпечать безпечний рух гуманітарної колони до Олешок.

Раніше стало відомо, що Київ та Москва погодилися тимчасово припинити бойові дії в Олешках для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації цивільних. Домовленостей вдалося досягти завдяки зусиллям Меланії Трамп.