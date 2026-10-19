Операция "Вивальди": как бойцы 60-й бригады освобождали Дерилово и Колодязи

Недели затишья, тщательная подготовка и слаженная работа подразделений стали предпосылками наступления в Донецкой области.

Третий армейский корпус опубликовал видео о работе бойцов III механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады. Кадры были опубликованы на официальном Telegram-канале корпуса.

Каких результатов удалось достичь в ходе операции?

Бойцам 60-й отдельной механизированной бригады удалось освободить Дерилово и Колодязи в Донецкой области.

Как украинские военные уничтожали оккупантов – смотрите в видео

Напомним, операция "Вивальди" продолжается на севере Донецкой области. В сентябре Третий армейский корпус сообщал о зачистке от российской инфильтрации 75 квадратных километров территории и деоккупации еще 10 квадратных километров.

А в октябре руководство корпуса сообщало о результатах четвертого этапа операции, в ходе которого украинские военные освободили еще три населенных пункта в Донецкой области.