Третій армійський корпус оприлюднив відео роботи бійців III механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади. Кадри опублікували в офіційному Telegram-каналі корпусу.

Яких результатів досягли під час операції?

Бійцям 60-ї окремої механізованої бригади вдалося звільнити Дерилове та Колодязі на Донеччині.

Як українські військові нищили окупантів – дивіться у відео

Нагадаємо, операція "Вівальді" триває на півночі Донецької області. У вересні Третій армійський корпус повідомляв про зачистку від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та деокупацію ще 10 квадратних кілометрів.

А у жовтні керівництво корпусу повідомляло про результати четвертого етапу операції, під час якого українські військові звільнили ще три населені пункти на Донеччині.