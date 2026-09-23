Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, операция "Вивальди" продолжается. Поэтому сейчас важно соблюдать информационное молчание и не вдаваться в подробности о боевых действиях на этом участке фронта.

Что известно об операции "Вивальди"?

Как подчеркнул Тимочко, Харьковскую операцию Сил обороны Украины, состоявшуюся в 2022 году, только сейчас начинают более подробно изучать. Поэтому полную картину относительно "Вивальди" удастся узнать лишь через несколько лет.

Пока важно то, что эта операция сломила наступательный импульс врага. Известно, что российский диктатор Путин вообще планировал оккупировать Донецкую область до конца года. Теперь оккупантов оттеснили еще дальше.

Путин как-то имиджево привязал себя к Донецкой области. Он довольно уверенно заявлял, что российские оккупанты владеют там инициативой. Поэтому оттуда поступали сигналы о таких коротких сроках оккупации. А сейчас мы не просто сдерживаем вражеские войска, но и переходим в контратаку,

– сказал Тимочко.

Военный аналитик рассказал об операции "Вивальди": смотрите видео 24 Канала

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что в ходе двух этапов операции "Вивальди" украинские военные вернули под контроль 125 квадратных километров территории. Из них 50 квадратных километров удалось полностью деоккупировать. Потери врага уже составляют более 3000 человек.