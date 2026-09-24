Операция "Вивальди": офицер рассказал, как удалось освободить Шандриголове в Донецкой области

Бойцы 66-й ОМБр принимали участие в освобождении села Шандриголове в Донецкой области. Там удалось создать кольцевую зону протяженностью 10 километров, что создало серьезные проблемы для противника.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира третьего механизированного батальона "Fireflies" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Роман "Говерла" Копаница. По его словам, населенный пункт Шандриголове был важной точкой для дальнейшего продвижения оккупантов.

Как удалось освободить Шандриголове?

По словам военного, враг использовал населенный пункт Шандриголове для наступательных действий на села Среднее, Дерилово и Новоселовка. Также враг пытался проникнуть в Коровий Яр.

Украинские защитники сначала изучили маршруты передвижения россиян. Уже впоследствии там удалось создать 10-километровую зону проникновения вглубь позиций противника. Это позволило взять под полный контроль логистику оккупантов и войти в Шандриголово с минимальными потерями.

Это как большой оркестр, где каждый играет свою важную роль в этой симфонии. Дронная составляющая играет одну из ключевых ролей, потому что численного преимущества у нас нет. Мы воюем в основном с помощью технологий, а россияне – с помощью численного превосходства, которое не позволяет им продвигаться,

– подчеркнул военный.

Военный рассказал, как освободили Шандриголове: смотрите видео 24 Канала

Тяжелые бомбардировщики также существенно помогают уничтожать врага. Эти беспилотники со скидами особенно эффективно выбивают оккупантов, которым удалось проникнуть ближе к украинским позициям.

Добавим, что командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий объяснил, в чем заключается главная цель операции "Вивальди". Прежде всего украинские защитники стремятся выйти на выгодные рубежи обороны для защиты Донецкой и Луганской областей.