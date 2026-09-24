Про це 24 Каналу розповів заступник командира третього мехбату "Fireflies" 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Роман "Говерла" Копаниця. За його словами, населений пункт Шандриголове був важливою точкою для подальшого просування окупантів.

Як вдалося звільнити Шандриголове?

За словами військового, ворог використовував населений пункт Шандриголове для наступальних дій на села Середнє, Дерилове та Новоселівка. Також ворог намагався інфільтруватися в Коровій Яр.

Українські захисники спершу вивчили маршрути пересування росіян. Вже згодом там вдалося створили 10-кілометрову кілзону вглиб позицій противника. Це дозволило взяти під повний контроль логістику окупантів та зайти в Шандриголове з мінімальними втратами.

Це як великий оркестр, де кожен відіграє свою важливу роль в цій симфонії. Дронова складова відіграє одну з ключових ролей, тому що чисельної переваги в нас немає. Ми воюємо більше технологіями, а росіяни – чисельною перевагою, яка не дає їм просувань,

– наголосив військовий.

Військовий розповів, як звільнили Шандриголове: дивіться відео 24 Каналу

Важкі бомбери також суттєво допомагають знищувати ворога. Ці безпілотники зі скидами особливо ефективно вибивають окупантів, яким вдалося інфільтруватися ближче до українських позицій.

Додамо, командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький пояснив, яка головна мета операції "Вівальді". Насамперед українські захисники прагнуть вийти на вигідні рубежі оборони для захисту Донецької та Луганської областей.