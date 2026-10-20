Россия временно отказалась от лобового штурма Славянска и Краматорска, – Билецкий

После операции "Вивальди" российские войска временно отказались от планов лобового штурма Славянска и Краматорска. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на направлении Доброполья, однако в будущем враг может вернуться к прежнему плану.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал во время пресс-конференции, что украинским военным удалось сорвать планы российского командования по наступлению в Донецкой области, передает Укринформ.

Какие планы были у России в Донецкой области

По словам Билецкого, российское командование планировало охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера через Святогорский выступ и в обход Лимана. Другим направлением наступления должно было стать продвижение через Доброполье в сторону Барвинково в Харьковской области.

Такой сценарий, по замыслу противника, должен был помочь завершить охват Донецкой области. Однако после разгрома российской наступательной группировки эти планы временно изменились.

Билецкий отметил, что лобовой штурм Славянска и Краматорска потребовал бы значительных ресурсов и сопровождался бы большими потерями для российской армии. В то же время командир подчеркнул, что противник не отказался от этого замысла окончательно и может попытаться реализовать его снова.

Какие потери понесла российская армия в ходе операции "Вивальди"

По данным, озвученным Билецким, в ходе операции "Вивальди" потери российских войск превысили 8 тысяч убитых и раненых. Еще 270 российских военнослужащих попали в плен, среди них более 20 офицеров.

Также командир сообщил о поражении 3 800 единиц российской техники различных типов, в частности 1 800 артиллерийских систем.

По его словам, 144-я дивизия 20-й армии России после операции утратила способность действовать как организованная военная сила. Билецкий также заявил, что общие потери украинской армии были в семь раз меньше российских.

Что известно о результатах операции "Вивальди"

Как сообщил Билецкий, украинские военные освободили и зачистили от российских военных 277 квадратных километров территории. Кроме того, под контроль Сил обороны вернули несколько сотен квадратных километров, которые не учитывались в официальных результатах операции.

Командир подчеркнул, что одним из главных результатов стал срыв стратегических планов России по захвату Донецкой области. Выход Третьего армейского корпуса к реке Черный Жеребец также позволил сократить линию фронта и занять более выгодные оборонительные позиции.

Ранее Третий армейский корпус сообщал о завершении третьего этапа операции "Вивальди". По его данным, украинские военные освободили Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Тогда под контроль Украины были возвращены 176 квадратных километров территории.

Что известно об операции "Вивальди"

15 сентября командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий официально сообщил о проведении наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении Донецкой области. В ходе нескольких этапов операции украинские военные освобождали населенные пункты и зачищали территории от российских военных, проникших в украинские боевые порядки.

Одной из особенностей операции стало широкое применение наземных роботизированных комплексов (НРК), которые использовались для логистики, эвакуации раненых, инженерных работ и штурмовых задач. Украинские подразделения также применяли маневры для дезориентации противника и прорыва его обороны.