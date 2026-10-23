Росія тимчасово відмовилася від лобового штурму Слов'янська та Краматорська, – Білецький

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів під час пресконференції, що українським військовим вдалося зірвати плани російського командування щодо наступу на Донеччині, передає Укрінформ.

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Які плани мала Росія на Донеччині

За словами Білецького, російське командування планувало охопити Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі через Святогірський виступ та в обхід Лимана. Іншим напрямком наступу мав стати рух через Добропілля в бік Барвінкового на Харківщині.

Такий сценарій, за задумом противника, мав допомогти завершити охоплення Донецької області. Однак після розгрому російського наступального угруповання ці плани тимчасово змінилися.

Білецький зазначив, що лобовий штурм Слов’янська та Краматорська потребував би значних ресурсів і супроводжувався великими втратами для російської армії. Водночас командир наголосив, що противник не відмовився від цього задуму остаточно й може спробувати реалізувати його знову.

Яких втрат зазнала російська армія під час операції "Вівальді"

За даними, які озвучив Білецький, під час операції "Вівальді" втрати російських військ перевищили 8 тисяч убитими та пораненими. Ще 270 російських військових потрапили в полон, серед них понад 20 офіцерів.

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Також командир повідомив про ураження 3 800 одиниць російської техніки різних типів, зокрема 1 800 артилерійських систем.

За його словами, 144-та дивізія 20-ї армії Росії після операції втратила здатність діяти як організована військова сила. Білецький також заявив, що загальні втрати української армії були в сім разів меншими за російські.

Що відомо про результати операції "Вівальді"

Як повідомив Білецький, українські військові звільнили та зачистили від російських військових 277 квадратних кілометрів території. Крім того, під контроль Сил оборони повернули кілька сотень квадратних кілометрів, які не враховувалися в офіційних результатах операції.

Командир наголосив, що одним із головних результатів стало зривання стратегічних планів Росії щодо захоплення Донецької області. Вихід Третього армійського корпусу до річки Чорний Жеребець також дозволив скоротити лінію фронту та зайняти вигідніші оборонні позиції.

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Раніше Третій армійський корпус повідомляв про завершення третього сезону операції "Вівальді". За його даними, українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Тоді під контроль України повернули 176 квадратних кілометрів території.

Що відомо про операцію "Вівальді"

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький офіційно повідомив про проведення наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку Донецької області. Під час кількох етапів операції українські військові звільняли населені пункти та зачищали території від російських військових, які проникли в українські бойові порядки.

Однією з особливостей операції стало широке застосування наземних роботизованих комплексів (НРК), які використовували для логістики, евакуації поранених, інженерних робіт і штурмових завдань. Українські підрозділи також застосовували маневри для дезорієнтації противника та прориву його оборони.