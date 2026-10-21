Сожгли танк и разрушили укрытие: бойцы 33-го полка показали кадры операции "Вивальди"

Подразделение "Хищные птицы" 33-го штурмового полка уничтожило танк, миномет и укрепления оккупантов в Донецкой области.

Военные обнародовали кадры боевых эпизодов в ходе наступательной операции "Вивальди", продемонстрировав массированное применение беспилотников против вражеских позиций и транспорта. О деталях операции рассказали в Третьем армейском корпусе.

Как бойцы уничтожают вражескую технику и укрытия?

Операторы дронов нанесли ряд прицельных ударов по легкой мобильной технике противника, взрывая мотоциклы захватчиков прямо во время движения. Помимо сожженной бронетехники, украинские защитники обнаружили и уничтожили развернутую минометную позицию врага, лишив его огневой поддержки на этом участке.

Финальным аккордом операции стал точный сброс боеприпаса непосредственно в укрытие, где пытались спрятаться уцелевшие оккупанты. После взрыва полевое фортификационное сооружение россиян было полностью разрушено.

Как уничтожали технику и транспорт оккупантов: смотрите в видео

Как разворачивается наступательная операция в Донецкой области?

Украинские силы проводят наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. На предыдущих этапах операции активное сочетание разведывательных и ударных FPV-дронов позволило разгромить вражескую логистику и освободить ряд населенных пунктов, в частности Дерилово, Зеленую Долину и Колодязи.

Скоординированные действия Третьего армейского корпуса и смежных подразделений сорвали попытку противника взять в клещи Славянско-Краматорскую агломерацию, вынудив вражеское командование истощать резервы и перебрасывать дополнительные части для сдерживания украинского наступления.