В Третьем армейском корпусе заявили, что парализовали работу элитного подразделения противника

Третий армейский корпус сообщил, что в ходе наступательной операции "Вивальди" в северной части Донецкой области военным удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА. Почему вражескую часть перебросили с Лиманско-Боровского направления.

Речь идет о "Рубиконе". Об этом сообщили в корпусе в комментарии"Украинской правде".

Что известно об успехах Сил обороны?

Военные рассказали об одном из результатов наступательной операции "Вивальди". Вследствие серьезных потерь российское командование было вынуждено снять элитное подразделение "Рубикон" с Лиманско-Боровского направления.

Бойцы "Тройки" отметили, что вывели из строя систему управления частью. Силам обороны удалось уничтожить логистику, склады боеприпасов, точки взлета беспилотников, вновь созданные подразделения, а также опытных операторов дронов. В результате действий корпуса оккупанты лишились возможности быстро пополнять подразделение ресурсами и личным составом.

Теря личный состав и технику и не имея возможности развернуться из-за украинских РЭБ и ПВО, враг начал покидать позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить то, что осталось от подразделения, российское командование решило перебросить "Рубикон" на другое направление,

– заявили в Третьем армейском корпусе.

В "Тройке" подчеркнули, что сначала россияне перебросили подразделение на Лиманско-Боровское направление, как приоритетное.

Обратите внимание! "Рубикон" – военный центр перспективных беспилотных систем в составе вооруженных сил России. Его специализацией является применение ударных, FPV и разведывательных дронов.

Напомним, что в среду, 16 сентября, военные Третьего армейского корпуса сообщили, что восстановили контроль над пятью населенными пунктами в Лиманском районе в ходе наступательной операции "Вивальди". Украинские защитники зачистили 75 квадратных километров территории, деоккупировали еще 10 квадратных километров и создали плацдарм для дальнейшего наступления.