Израильский журналист Сергей Ауслендер в эксклюзивном анализе для 24-го канала разобрал изменение характера боевых действий и провал российской пропаганды на востоке Украины. Этот случай ярко демонстрирует эффективность новой украинской тактики контринфильтрации, позволяющей ВСУ освобождать территории в условиях информационной тишины.

Российская пропаганда и лично Владимир Путин продолжают распространять сообщения о победах, которые кардинально расходятся с реальностью на поле боя.

Наиболее ярким примером этой тенденции стала ситуация вокруг Святогорска. Недавно глава Кремля публично заявил о якобы захвате этого города, а российские военные корреспонденты, ссылаясь на свое Минобороны, начали выделять его на картах как подконтрольную России территорию. Израильский журналист Сергей Ауслендер разобрался, что на самом деле происходит на фронте и как работает новая тактика ВСУ.

Что произошло вокруг Святогорска?

На момент громкого заявления Путина линия соприкосновения не только не приблизилась к Святогорску, но, напротив, отошла от него. Если раньше расстояние до фронта составляло двадцать километров, то сейчас оно увеличилось до двадцати пяти. Российских военных физически не было в городе, там не велись городские бои, хотя инфраструктура действительно пострадала от авиационных ударов и дронов.

Этот информационный конфуз стал следствием успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности контрнаступательных операций Третьего штурмового корпуса.

Бои у Лимана: смотреть на карте

Предыстория боев на Лиманском направлении

Чтобы понять масштаб провала российского командования, стоит вспомнить предысторию боев на этом направлении. Главной целью российских войск здесь была попытка выйти к окраинам Славянска и Краматорска.

В начале прошлого года 20-я российская армия форсировала реку Черный Жеребец в районе Макеевки, а впоследствии 25-я армия начала наступление из Торского, образуя своеобразный клин с севера и востока в сторону Лимана.

Пик их тактических успехов пришелся на момент, когда отдельные российские штурмовые группы действительно закрепились к востоку от Святогорска, а передовые подразделения смогли проникнуть в тыловые позиции ВСУ, форсировать Северский Донец в районе Пришиба и приблизиться к южным окраинам Лимана.

Однако именно в этот критический момент украинские силы начали масштабные контрнаступательные действия. К июлю российские войска были выбиты из Лимана, а впоследствии ВСУ нанесли удары по флангам, срезав опасный выступ, образовавшийся в сторону украинских позиций.

Так глобальная угроза для Славянско-Краматорской агломерации и Святогорска была ликвидирована. Заявление Путина о взятии города прозвучало в самый неудачный для российской армии момент, когда ее подразделения уже отступали в обратном направлении.

Ауслендер разобрал, что происходило у Лимана: смотреть видео

Как изменился характер боевых действий?

Этот эпизод подчеркивает фундаментальное изменение характера боевых действий. В отличие от кампании 2023 года, которая опиралась на классические каноны войны с механизированными колоннами, глубоко эшелонированной обороной и минными полями, нынешняя война приобрела иную форму.

Линия фронта стала более "пористой". Российское наступление сейчас ведется преимущественно методом инфильтрации – просачивания небольших пехотных групп.

В ответ украинская армия успешно применяет тактику контринфильтрации. Штурмовые группы ведут маневренные бои в лесных массивах, где украинские подразделения эффективно выслеживают и уничтожают противника, отметил Ауслендер.

Благодаря этому изменению подходов ВСУ удалось зачистить значительные площади территорий, причем без лишнего медийного резонанса. Сохранение информационного молчания стало одним из ключевых преимуществ украинского командования, что позволяет избегать завышенных ожиданий и внезапно наносить удары по слабым местам врага.

Главный вывод из ситуации на Лиманском направлении заключается не в количестве освобожденных квадратных километров, а в наличии у Украины сил, резервов и эффективных тактических решений для проведения успешных контрнаступательных операций в новых реалиях войны.