Не просто километры: Билецкий назвал главную цель операции "Вивальди"

Операция "Вивальди" не ставит целью захват новых территорий. Украинские защитники стремятся выйти на выгодные рубежи обороны и обеспечить защиту Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий в эфире телемарафона "Единые новости".

Какова главная цель операции "Вивальди"?

Билецкий заявил, что главная цель операции "Вивальди" на севере Донецкой области – вывести украинские войска на выгодные рубежи обороны. По его словам, стратегической задачей Сил обороны остается защита Донецкой и Луганской областей, поэтому украинские военные не ставят целью захват как можно большего количества территории.

Мы воюем там не просто ради десятков или сотен, а когда-то и тысяч километров. Мы воюем, в первую очередь, за выгодные рубежи обороны,

– отметил командующий.

Он также заявил, что российская армия намеревалась охватить укрепленные города Донецкой области с севера и юга. Северная часть этого плана проходила через район Святогорска и далее в направлении Барвинково, тогда как с юга россияне пытались продвигаться через Доброполье.

По словам генерала, северная часть этого плана фактически сорвана, а ситуация вблизи Доброполья остается сложной, но контролируемой. Командир 3-го корпуса подчеркнул, что теперь для украинских войск важно не дать России возобновить это наступление, в частности путем ударов по логистике и тыловым позициям. В таком случае российским войскам придется штурмовать Славянско-Краматорскую и Дружковско-Константиновскую агломерации без обхода с флангов.

Напомним, 15 сентября командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил наступление украинских войск на Лиманском направлении на севере Донецкой области.

На тот момент Силы обороны зачистили от российской инфильтрации 75 квадратных километров территории и деоккупировали еще 10 квадратных километров. В частности, военные освободили Среднее, а также зачистили Новоселовку, Александровку, Яровую и окрестности Коровьего Яра.

Известно, что российские военные пытались продвигаться небольшими группами, скрываясь в "серой зоне" и иногда надевая гражданскую одежду. Для противодействия таким группам украинские военные создали специальный тактический штаб. Кроме того, ВСУ нанесли удары по российской логистике, поэтому оккупантам пришлось отодвинуть важные элементы снабжения дальше от линии фронта.

Отметим, что за первый этап операции "Вивальди" российская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 12 тысяч дронов.