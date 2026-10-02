Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр Василий Денисюк. Бойцы его подразделения участвовали, в частности, в освобождении населенных пунктов Среднее и Шандриголове. Значительную часть работы провели с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

Безвозвратных потерь не было

Как подчеркнул Денисюк, самое важное, что бригада не понесла безвозвратных потерь во время зачистки этих населенных пунктов. Все это стало возможным именно благодаря беспилотным системам.

Сначала с помощью ударных беспилотников выбивали весь личный состав противника в самих населенных пунктах. Затем удалось изолировать эту территорию, чтобы россияне не подтянули дополнительные резервы.

Большую помощь оказали наземные роботизированные комплексы. К сожалению, у нас были раненые. В том числе и тяжелораненые. Но с помощью НРК удалось своевременно эвакуировать бойцов в стабилизационные пункты. Они смогли получить всю необходимую помощь, чтобы вернуться живыми к своим семьям или к выполнению служебных обязанностей,

– сказал Денисюк.

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Добавим, что самоходный артиллерийский дивизион 66-й ОМБр собирает средства на оборудование для артиллерийской разведки. Поддержите тех, кто помогает уничтожать врага, по ссылке https://send.monobank.ua/jar/38srN3trmg.