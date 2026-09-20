Операция "Вивальди" набирает обороты: Силы обороны освободили еще населенные пункты в Донецкой области

Военные Третьего армейского корпуса и приданных подразделений уволили поселки Шандриголово и Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишево в рамках операции "Вивальди". В ходе двух этапов наступления украинские силы вернули под свой контроль 125 квадратных километров территории и уничтожили более 3000 оккупантов.

Об успехах наступательных операций сообщил командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

Что известно об успехах в Донецкой области?

По его словам, в ходе двух этапов наступления военные вернули под контроль 125 квадратных километров территории, из которых 50 квадратных километров полностью деоккупировали, а потери противника превысили 3000 человек.

Во время штурмовых действий впереди украинской пехоты всегда работают беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные комплексы. Украинские защитники первыми в мире применили уникальную тактику десантирования роботизированной техники в тыл противника.

Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК. Третий армейский корпус первым в мире начал десантирование наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомбардировщики доставляют НРК-камикадзе на расстояние более 10 километров в тыл противника,

– отметил Билецкий.

Украинская артиллерия и беспилотные системы наносили удары по командным пунктам, узлам связи, логистическим путям, переправам и резервам оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы создали надежный защитный купол над районом боевых действий.

Благодаря эффекту ослепления РЭБ противник не сумел вовремя раскрыть замысел украинского командования, что позволило нашим войскам закрепиться на освобожденных рубежах. Корпус продолжает истощать наступательный потенциал сразу трех российских армий – 20-й, 25-й и 1-й танковой.

Успех второго этапа операции обеспечили бойцы 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 21-го ОПБпС "KRAKEN", 3-го ОРБ и 25-го ОПТБ корпуса.

К выполнению задач также присоединились приданные силы: 66-я ОМБр, 85-я тгр 8-го полка ССО, спецподразделение ГУР МО "Артан" и 10-й мобильный пограничный отряд "ДОЗОР". Операция свела на нет медийные успехи российского руководства на Донбассе.

Операция "Вивальди": что известно?

15 сентября командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий впервые публично подтвердил проведение украинскими военными наступательной операции на севере Донецкой области, получившей название "Вивальди". По данным Сил обороны, в ходе операции было очищено около 75 квадратных километров территории и деоккупировано еще 10 квадратных километров.

Российские войска, по украинским данным, потеряли около 1500 военнослужащих, более 12 тысяч беспилотников, а также сотни единиц бронетехники, артиллерии и автомобильной техники.

Украинские подразделения также перерезали логистические маршруты противника, поэтому оккупанты были вынуждены перенести поставки топлива за пределы Украины.

18 сентября в Третьем армейском корпусе сообщили, что из-за значительных потерь российское подразделение БПЛА "Рубикон" было выведено с Лиманско-Боровского направления. Кроме того, аналитики ISW отмечали, что украинская операция сорвала попытки российских войск окружить украинские позиции вблизи Лимана и создать условия для окружения "пояса городов-крепостей" на Донбассе.