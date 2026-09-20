Про успіхи наступальних дій повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.

Що відомо про успіхи на Донеччині?

За його словами, під час двох етапів наступу військові повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, з яких 50 квадратних кілометрів повністю деокупували, а втрати ворога перевищили 3000 осіб.

Під час штурмових дій попереду української піхоти завжди працюють безпілотні літальні апарати та наземні роботизовані комплекси. Українські захисники першими у світі застосували унікальну тактику десантування роботизованої техніки в тил противника.

Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БпЛА та НРК. Третій армійський корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Наші важкі бомбери доставляють НРК-камікадзе на понад 10 кілометрів у тил противника,

– зазначив Білецький.

Українська артилерія та безпілотні системи завдавали ударів по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістичних шляхах, переправах і резервах окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби створили надійний захисний купол над районом бойових дій.

Завдяки ефекту засліплення РЕБ противник не зумів вчасно розкрити задум українського командування, що дозволило нашим військам закріпитися на звільнених рубежах. Корпус продовжує сточувати наступальний потенціал одразу трьох російських армій – 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

Успіх другого етапу операції забезпечили бійці 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 21-го ОПБпС KRAKEN, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу.

До виконання завдань також долучилися придані сили: 66-та ОМБр, 85-й тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО "Артан" та 10-й мобільний прикордонний загін ДОЗОР. Операція обнулила для російського керівництва медійні успіхи на Донбасі.

Операція "Вівальді": що відомо?

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький уперше публічно підтвердив проведення українськими військовими наступальної операції на півночі Донецької області, яка отримала назву "Вівальді". За даними Сил оборони, під час операції було зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та деокуповано ще 10 квадратних кілометрів.

Російські війська, за українськими даними, втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерії та автомобільної техніки.

Українські підрозділи також перерізали логістичні маршрути противника, через що окупанти були змушені перенести постачання палива за межі України.

18 вересня у Третьому армійському корпусі повідомили, що через значні втрати російський підрозділ БпЛА «Рубікон» вивели з Лимансько-Борівського напрямку. Крім того, аналітики ISW зазначали, що українська операція зірвала спроби російських військ оточити українські позиції поблизу Лимана та створити умови для оточення "поясу міст-фортець" на Донбасі.